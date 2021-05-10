У Бухаресті створять євроатлантичний центр оборони НАТО

У Румунії у рамках діяльності НАТО буде створено євроатлантичний центр оборони.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Бухаресті після саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9) заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми працюємо над створенням євроатлантичного центру оборони, який розташовуватиметься у Бухаресті”,- повідомив Йоганніс.

За його словами, під час дискусії президентів підкреслено, що дестабілізаційні дії Росії в регіоні викликають “занепокоєння і відчуття недостатнього рівня безпеки”.

Він наголосив, що нинішня безпекова ситуація у Чорному морі доводить: “НАТО й надалі має зміцнювати можливості з відлякування й оборони, особливо на східному фланзі, діючи разом від Балтійського до Чорного моря”.

Йоганнес зазначив, що НАТО має й надалі залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності та можливостей східних сусідів реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

Як відомо, президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг взяли участь у саміті “Бухарестської дев’ятки” на рівні глав держав, який відбувся в гібридному режимі у понеділок у Бухаресті. Гібридний характер саміту “Бухарестської дев’ятки” передбачав, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу брали в Бухаресті у ньому участь особисто, а решта лідерів приєдналися до саміту в онлайн-режимі.

"Бухарестську дев’ятку" було утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Одним з питань, яке обговорюватиметься на саміті, буде безпекова ситуація в Україні та її євроатлантичне майбутнє.