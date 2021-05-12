ОБСЄ повідомила про 217 порушень «тиші» на сході України

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 200 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 17 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 107/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 11 травня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зареєструвала 200 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів невизначеного походження", - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень сталися в північному напрямку від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також у межах і південно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).

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За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 108 порушень режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія зареєструвала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість порушень сталися вночі 9 травня в західного напрямку від н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

Нагадується, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.