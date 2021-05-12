ОБСЄ повідомила про 217 порушень «тиші» на сході України
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 107/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 11 травня 2021 року.
"У Донецькій області СММ зареєструвала 200 порушень режиму припинення вогню, зокрема 128 вибухів невизначеного походження", - йдеться у повідомленні.
Більшість порушень сталися в північному напрямку від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також у межах і південно-східніше ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька).
За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 108 порушень режиму припинення вогню.
"У Луганській області Місія зареєструвала 17 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.
Більшість порушень сталися вночі 9 травня в західного напрямку від н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).
Нагадується, що за попередню добу в цій області було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.