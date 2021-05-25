Десятки тисяч військових РФ залишаються біля кордону України - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас серед безпекових викликів назвав російську агресію проти України та поведінку білоруської влади.

Зустріч відбулась у Брюсселі у межах підготовки до саміту НАТО, запланованого на 14 червня, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Північноатлантичного альянсу.

Як зазначається, під час обговорення ситуації в Україні Столтенберг зауважив: хоча Росія відвела частину військ від кордону з Україною, десятки тисяч російських військовослужбовців все ж залишаються, як і значна кількість озброєння. Крім того, Росія продовжує обмежувати судноплавство у Чорному морі, зокрема в районі Керченської протоки. Такі дії викликають серйозне занепокоєння, наголосив генеральний секретар.

Він підкреслив, що НАТО продовжуватиме зміцнювати інструменти стримування й оборони та підтримуватиме своїх партнерів.

Співрозмовники також обговорили ситуацію в Білорусі. За словами генерального секретаря НАТО, тема перехоплення пасажирського літака та його примусове приземлення у Мінську будуть обговорені сьогодні на засіданні Північноатлантичної ради на рівні послів.

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Як повідомлялося, кілька тижнів тому Російська Федерація сконцентрувала велику кількість військ та озброєння на кордонах з Україною та на тимчасово окупованих територіях, що викликало великі занепокоєння з боку НАТО, ЄС та міжнародної спільноти. Пізніше російська сторона заявила про завершення «навчань» та про відведення військ. Попри ці заяви, десятки тисяч військовослужбовців та російське важке озброєння залишаються поблизу кордонів України та в окупованому Криму.

Фото: www.nato.int