Столтенберг і Макрон обговорили агресивну поведінку РФ і ситуацію в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Парижа обговорив із президентом Франції Емануелем Макроном ситуацію в Україні та агресивну поведінку Російської Федерації.

Як повідомляє Укрінформ, заяву генерального секретаря Альянсу за підсумками переговорів оприлюднено на сайті НАТО.

«Росія все ще утримує війська в Україні (на окупованій території - ред.) та навколо неї, цих військ більше, ніж під час попередньої ескалації. Тож нам потрібне мирне рішення. Я привітав активну роль Франції у нормандському форматі», - сказав Столтенберг.

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Він наголосив на тому, що НАТО пильнує, оскільки поведінка Росії щодо України є лише частиною загальної тенденції її агресивних дій. Водночас, за словами Столтенберга, Альянс дотримується двоєдиного підходу щодо Росії, який включає оборону союзників та діалог з Москвою.

Генсек НАТО і президент Франції обговорили також підготовку до саміту Альянсу, що має відбутися у Брюсселі 14 червня. На цій зустрічі йтиметься про шляхи зміцнення зв’язків між Європою та Північною Америкою, а також напрямки розвитку Альянсу відповідно до ініціативи «НАТО 2030».

Як повідомляв Укрінформ, очікується, що ситуація, яка виникла кілька тижнів тому після зосередження російських військ поблизу кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях, а також вплив агресивної політики Кремля на загальну євроатлантичну безпеку, обговорюваимуться на рівні лідерів країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі у червні.