Столтенберг і Макрон обговорили агресивну поведінку РФ і ситуацію в Україні

Столтенберг і Макрон обговорили агресивну поведінку РФ і ситуацію в Україні

Укрінформ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Парижа обговорив із президентом Франції Емануелем Макроном ситуацію в Україні та агресивну поведінку Російської Федерації.

Як повідомляє Укрінформ, заяву генерального секретаря Альянсу за підсумками переговорів оприлюднено на сайті НАТО.  

«Росія все ще утримує війська в Україні (на окупованій території - ред.) та навколо неї, цих військ більше, ніж під час попередньої ескалації. Тож нам потрібне мирне рішення. Я привітав активну роль Франції у нормандському форматі», - сказав Столтенберг.

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Він наголосив на тому, що НАТО пильнує, оскільки поведінка Росії щодо України є лише частиною загальної тенденції її агресивних дій. Водночас, за словами Столтенберга, Альянс дотримується двоєдиного підходу щодо Росії, який включає оборону союзників та діалог з Москвою.

Генсек НАТО і президент Франції обговорили також підготовку до саміту Альянсу, що має відбутися у Брюсселі 14 червня. На цій зустрічі йтиметься про шляхи зміцнення зв’язків між Європою та Північною Америкою, а також напрямки розвитку Альянсу відповідно до ініціативи «НАТО 2030».

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Як повідомляв Укрінформ, очікується, що ситуація, яка виникла кілька тижнів тому після зосередження російських військ поблизу кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях, а також вплив агресивної політики Кремля на загальну євроатлантичну безпеку, обговорюваимуться на рівні лідерів країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі у червні.

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