Генсек НАТО наголосив на важливості військового стримування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з експертками з дослідження проблем миру підкреслив важливість військового стримування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Чим переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями, запевнив Столтенберг під час дискусії щодо міжнародних зусиль з підтримання миру на третьому Екуменічному церковному з'їзді у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня.

За словами генсека НАТО, поки існує військова загроза, "ми повинні мати для початку переконливий стримуючий фактор".

Як приклад балансу між тиском та діалогом Столтенберг навів відносини НАТО з Росією. "Ми пропонуємо діалог, але Росія продовжує поводитися агресивно як вдома, так і на міжнародному рівні", - сказав він, маючи на увазі агресію РФ в Україні, Грузії та дії щодо опозиціонера Олексія Навального. "Ми повинні продовжувати економічний тиск і санкції, і водночас робити пропозицію щодо діалогу", - зазначив Столтенберг.