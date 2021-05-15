Байден дав зрозуміти Путіну, що «тепер у місті новий шериф» – Вершбоу

Почесний член Атлантичної Ради, ексзаступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу вважає, що президент США Джозеф Байден з перших тижнів свого терміну намагається проводити ефективнішу і динамічнішу політику по відношенню до Росії.

Про це він заявив під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, передає Укрінформ.

Вершбоу зазначив, що це відбувається «після хаосу років Трампа і періоду, коли США воліли радше не помічати численних провокацій з боку Росії».

«Відновлення ефективної стратегії щодо Росії слід вважати завданням і для всієї євроатлантичної спільноти. Це має стати частиною оновленої стратегії НАТО, частиною стратегічного дороговказу Європейського Союзу і складовою діалогу між ЄС та США. Оскільки ми бачимо, що останніми роками Росія почувається впевнено, що їй все сходитиме з рук», - сказав він.

На його думку, політичні війни, втручання у вибори, пряма агресія проти сусідів – все, що вони роблять для перерозподілу Європи.

Почесний член Атлантичної Ради наголосив, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним в лютому Байден чітко дав зрозуміти, що трампівські часи толерування російської агресії та політичних воєн вже минули.

«Тепер у місті новий шериф, і звати його Джо Байден», - сказав він.

«Байден чітко показав Путіну, що ми даватимемо сильнішу відсіч російській агресії і змусимо її заплатити значно більшу ціну, якщо вона продовжуватиме агресію та підривну діяльність проти Заходу. Але водночас Байден залишає двері для діалогу відкритими», - резюмував Вершбоу.