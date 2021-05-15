Україна отримала від США «меседж жорсткої любові» – Вершбоу

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України є підтвердженням подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це заявив почесний член Атлантичної Ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, присвяченого Дню Європи в Україні.

«Досить чітко пролунав сигнал про твердий намір Сполучених Штатів допомагати Україні в захисті від російської агресії, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається Росія заради дестабілізації України. Після такого сигналу не залишається жодних сумнівів, що свобода, безпека України і її остаточна євроатлантична інтеграція є вагомим пріоритетом для адміністрації Байдена», - наголосив Вершбоу.

Водночас, за його словами, гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією.

«Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало… Це так званий меседж жорсткої любові», - сказав Вершбоу.

Він зазначив, що у США занепокоєні певним відкатом у питаннях реформ та боротьби з корупцією в Україні.

Читайте також: Держдеп квапить Україну з реформами корпоративного управління і децентралізації

«Особливо якщо згадати березень 2020 року, коли кількох ключових реформаторів було звільнено з уряду. Ми бачили, як занепадала робота деяких антикорупційних органів, правової системи, бачили повернення осіб, пов’язаних з Януковичем, на ключові позиції», - сказав член Атлантичної Ради.

Він відзначив, що навіть якщо США надаватимуть масштабну оборонну допомогу, "цього може бути недостатньо, щоб компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом так само ефективно, як вона бореться з ворогом, що перейшов кордон на Донбасі».

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва минулого тижня наголошував на необхідності для України поновити прогрес у реформах, а також у боротьбі з корупцією.

Фото: NATO