Україна і США працюють над організацією зустрічі президентів – Маркарова

Українське посольство в Вашингтоні, так само як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час – ред.) Джо Байдена в Україну», - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

«Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях», - констатувала Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Президент України Володимир Зеленський передав запрошення главі Білого дому Джо Байдену відвідати Україну.