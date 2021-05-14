Україна і США працюють над організацією зустрічі президентів – Маркарова
Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час – ред.) Джо Байдена в Україну», - розповіла Маркарова.
Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.
Посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.
«Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях», - констатувала Маркарова.
Як повідомляв Укрінформ, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Президент України Володимир Зеленський передав запрошення главі Білого дому Джо Байдену відвідати Україну.