Україна інформує США про компанії, залучені до Nord Stream 2 - Маркарова

Конгрес США цього місяця має отримати доповідь уряду про компанії, які продовжують працювати в проєкті Nord Stream 2, і Україна системно ділиться з американською стороною такими даними.

Про це розповіла у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Посольство дуже активно долучене до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут (у Вашингтоні – ред.), передаємо їм інформацію – списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в будівництві «Північного потоку 2», - повідомила пані посол.

За її словами, американська сторона заявила достатньо активну позицію про те, що «це не просто погана угода – а угода, яка несе ризик безпеці Європи і зокрема України». Маркарова підкреслила, що позиція офіційного Києва в цьому питанні також є однозначною: «Північний потік 2» не повинен бути добудований, і ми вдячні нашим партнерам за таку постійну й активну увагу до цього процесу».

Крім того, посол України в США висловила вдячність американській стороні за санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з її збройною агресією. «Сподіваємося, що ці санкцій будуть поглиблюватися й розширюватися до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку»,- підкреслила Оксана Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, під час останнього візиту до Великої Британії та участі у зустрічі G7 на рівні міністрів державний секретар США Ентоні Блінкен назвав проєкт Nord Stream 2 таким, що суперечить принципам енергобезпеки ЄС та завдає шкоди країнам Європи.

.