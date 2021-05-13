Після зустрічі Путіна з Байденом стане зрозумілим масштаб маневрів РФ «Захід» – експерт

Масштаб і сценарій стратегічних маневрів Росії у рамках російсько-білоруських спільних військових навчань «Захід-2021» багато в чому визначатиметься результатами переговорів Путіна з Байденом.

Таку думку висловив директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень, керівник програми досліджень проблем регіональної та міжнародної безпеки (Білорусь) Арсеній Сивицький на міжнародному круглому столі в Укрінформі на тему: «Білорусь - новий західний форпост російської агресії?».

За словами Сивицького, навчання «Захід» слід поділяти на дві складові: власне самі спільні навчання Білорусі та Росії і стратегічні командно-штабні навчання, які проводять виключно російські ЗС. І якщо до планування і проведення спільних з Росією навчань білоруська сторона має якнайбезпосередніше відношення, то до російських стратегічних маневрів Мінськ не тільки не має жодного відношення, але навіть не допущений до їх планування на попередньому етапі.

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Він наголосив, що досі невідомо, яким буде сценарій масштабних стратегічних маневрів «Захід» російських збройних сил, і що, швидше за все, підготовку до них можна було спостерігати в березні-квітні, коли проходила так звана раптова перевірка боєготовності ЗС РФ.

«До стратегічних маневрів РФ «Захід» будуть залучені війська Західного, Південного, Центрального військових округів, а також об'єднаного стратегічного командування "Північ". Поки що ми не зовсім розуміємо, чого очікувати саме від цих стратегічних маневрів. Я так розумію, що багато в чому головний задум перевірки боєготовності ЗС в Росії, які ми спостерігали в березні-квітні, полягав у тому, щоб продемонструвати силу і таким чином послати певний сигнал Вашингтону, який цей сигнал отримав», - зазначив експерт.

Зараз же, на його думку, російська сторона посилає сигнали, спрямовані на деескалацію політичної напруженості, і паралельно триває підготовка зустрічі президентів Росії і США.

«Тому багато в чому параметри і сценарій цих маневрів залежатимуть від підсумків переговорів між Путіним і Байденом. Якщо буде досягнуто якогось консенсусу і взаєморозуміння, то, я думаю, ці стратегічні маневри виявляться менш масштабними. Якщо ж ніякого взаєморозуміння досягнуто не буде, то до вересня слід очікувати нового раунду напруженості в нашому регіоні», - вважає Сивицький.

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При цьому він вважає, що за будь-якого розвитку подій Білорусь поводитиметься досить передбачувано і дипломатично, і без того відчуваючи колосальний тиск Заходу, а тепер ще й Москви у зв'язку з хитким становищем режиму Лукашенка.

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«Білорусь поводитиметься досить передбачувано і транспарентно, оскільки будь-який інший підхід і інша модель поведінки негайно викличе досить жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти, що виразиться у запровадженні додаткових санкцій. Якщо підходити з раціональної точки зору, то білоруська влада, яка і так відчуває тиск з боку західних країн, а також посилення тиску з боку Москви, не зацікавлена в тому, щоб остаточно підривати свій імідж і репутацію на міжнародній арені», - вважає експерт.

У вересні 2021 року на території Білорусі пройдуть масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання «ЗАХІД 2021». Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності цієї країни РФ і вбачають небезпеку для сусідньої України.