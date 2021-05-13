Єрмак назвав базове завдання для можливої зустрічі Зеленського з Путіним

Базовим завданням потенційної зустрічі президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського й Володимира Путіна є аналіз виконання домовленостей лідерів країн нормандського формату, досягнутих у Парижі 2019 року.

Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виданню РБК-Україна, повідомляє Укрінформ.

За словами Єрмака, аналіз того, як виконані домовленості Паризького саміту, – базове завдання потенційної зустрічі Зеленського з Путіним.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру й у сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", – сказав очільник ОП.

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Він також зауважив, що процес узгодження умов можливої зустрічі триває, але конкретні деталі озвучувати зарано. "Звичайно, було б правильно провести переговори якомога швидше. Ситуація вимагає швидких реакцій", – наголосив Єрмак.

Водночас він уточнив, що Київ не прагне скасувати або замінити двосторонніми переговорами у форматі Зеленський-Путін якийсь із наявних форматів, при цьому на Банковій "прагнуть використовувати будь-які дипломатичні можливості", які можуть привести до прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України.

Очільник ОП переконаний, що ключові питання не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах.

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"Західні друзі України підтримують нас, і ми діємо так, що кожна наша ініціатива – абсолютно зрозуміла і передбачувана для наших партнерів. У тому числі це стосується і питання про переговори двох лідерів – України і Росії", – підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Згодом, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із Путіним.

Фото: Офіс Президента