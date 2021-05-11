В Україні готують глосарій про збройну агресію РФ

Центр протидії дезінформації готує глосарій, який включатиме рекомендовані до застосування органами державної влади терміни, що пов'язані та використовуються у зв'язку зі збройною агресією РФ.

Про це заявила керівник центру Поліна Лисенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під реагуванням ми розуміємо і підготовку таких документів, як глосарій рекомендованих до застосування термінів. Ми надіслали органам державної влади запит з проханням надати на нашу адресу перелік бажаних та неприйнятних до застосування термінів, назв, словосполучень.., на думку органів державної влади, які пов'язані та використовуються у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації», - сказала Лисенко.

За її словами, Центр протидії дезінформації вже отримав список таких термінів, систематизував його, і разом з Національною академією наук документ буде фіналізований, а потім його нададуть органам державної влади як рекомендований до вживання.

"Цей документ буде ... в публічному просторі, будь-які охочі можуть з ним ознайомитись", - сказала Лисенко.

Вона зауважила, що центр співпрацює з правоохоронними органами у разі виявлення можливих ознак кримінального правопорушення у сфері інформбезпеки, а також з МЗС - у питаннях дипломатичного механізму врегулювання спірної чи конфліктної ситуації, яка може становити загрозу нацбезпеці в інформаційній сфері.

На переконання Лисенко, Центр протидії дезінформації має стати «аналітичним мозком держави». "Звісно, дуже багато, якщо не кожна державна установа, організація, орган державної влади має в своїх можливостях аналітичний центр чи аналітичний підрозділ. Водночас варто зазначити, щ діяльність або погляд на ситуацію цих підрозділів є обмеженим виходячи із завдань, функцій, компетенції конкретної державної інституції. Мета діяльності центру - підняти аналітичний рівень на щабель вище для концентрації максимального обсягу інформації та дійсного виявлення природи та характеру інформаційної загрози", - наголосила вона.

Очільниця Центру протидії дезінформації зауважила, що він збирає як відкритий, так і закритий сегменти даних, співпрацює з правоохоронними та розвідувальними органами України щодо збору та аналізу окремих з них.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 квітня призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня, яке було введене в дію указом Президента від 19 березня.

Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України. ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою.