Байден видав указ про посилення кібербезпеки у США

Після потужної хакерської атаки на компанію Colonial Pipeline глава Білого дому видав указ про посилення кібербезпеки, який передбачає взаємодію урядових структур і приватного сектора.

Документ оприлюднено на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати стикаються з постійними й дедалі складнішими зловмисними кіберкампаніями, які загрожують державному й приватному секторам і, зрештою, безпеці й недоторканості приватної інформації американського народу. Федеральний уряд повинен вдосконалити свої зусилля щодо виявлення, стримування, захисту та реагування на ці дії», - зазначається в документі.

Федеральний уряд зобов'язаний провести ретельний аналіз останніх масштабних кіберінцидентів. При цьому підкреслюється важливість взаємодії у кіберсфері урядових установ та приватного сектора.

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Документ визначає конкретні кроки для міністерства внутрішньої безпеки, міноборони, Офісу директора національної розвідки, генерального прокурора, ФБР та інших урядових установ.

Як повідомлялося, за останні місяців США зазнали масштабних кібератак на системи SolarWinds, Microsoft Exchange, Colonial Pipeline, а також інші урядові та приватні структури,. У більшості випадків простежується зв’язок зі спецслужбами Росії або хакерськими угрупованнями, які діють з території цієї країни.

Фото: The White House