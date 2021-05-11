ФБР підтвердило причетність російських хакерів до кібератаки трубопроводу

ФБР підтвердило причетність російських хакерів до кібератаки трубопроводу

Укрінформ
Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що хакери DarkSide несуть відповідальність за кібератаку на мережу Colonial Pipeline.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

«ФБР підтверджує, що хакерська група DarkSide несе відповідальність за напад на мережу Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими державними партнерами над розслідуванням», - ідеться в заяві відомства.

Colonial Pipeline, яка транспортує очищений бензин і авіаційний гас із Техасу до Нью-Йорка, 7 травня зупинила роботу трубопроводу, щоб уникнути пошкодження.

Наступного дня Федеральне управління безпеки автотранспортних засобів США оголосило про надзвичайну ситуацію в 17 штатах та Вашингтоні у зв’язку з зупиненням трубопроводу, який поставляє на Східне узбережжя близько 45 відсотків пального.

Читайте також: Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона - АР

Водночас хакери заявили, що їх цікавлять лише гроші, і вони не хочуть, аби їх пов’язували з політикою. Вони нібито не очікували зупинення роботи трубопроводу.

10 травня Colonial Pipeline заявила, що має намір поновити надання послуг до кінця тижня.

Як повідомляв Укрінформ, хакерське угруповання DarkSide, пов’язане з Росією, може бути причетним до масштабної кібератаки на найбільшу в США трубопровідну компанію Colonial Pipeline.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-