ФБР підтвердило причетність російських хакерів до кібератаки трубопроводу

Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що хакери DarkSide несуть відповідальність за кібератаку на мережу Colonial Pipeline.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

«ФБР підтверджує, що хакерська група DarkSide несе відповідальність за напад на мережу Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими державними партнерами над розслідуванням», - ідеться в заяві відомства.

Colonial Pipeline, яка транспортує очищений бензин і авіаційний гас із Техасу до Нью-Йорка, 7 травня зупинила роботу трубопроводу, щоб уникнути пошкодження.

Наступного дня Федеральне управління безпеки автотранспортних засобів США оголосило про надзвичайну ситуацію в 17 штатах та Вашингтоні у зв’язку з зупиненням трубопроводу, який поставляє на Східне узбережжя близько 45 відсотків пального.

Водночас хакери заявили, що їх цікавлять лише гроші, і вони не хочуть, аби їх пов’язували з політикою. Вони нібито не очікували зупинення роботи трубопроводу.

10 травня Colonial Pipeline заявила, що має намір поновити надання послуг до кінця тижня.

Як повідомляв Укрінформ, хакерське угруповання DarkSide, пов’язане з Росією, може бути причетним до масштабної кібератаки на найбільшу в США трубопровідну компанію Colonial Pipeline.