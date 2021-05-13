Кремль заявив, що формат зустрічі Байдена і Путіна визначать епідеміологи

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що формат проведення зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна визначатиметься відповідно до рекомендації епідеміологів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК.

«Вона (зустріч - ред.) також буде окремим предметом для розгляду епідеміологів», - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас, за його словами, конкретних домовленостей щодо термінів та місця можливої ​​зустрічі президентів РФ і США поки що немає, ця тема знаходиться в стадії обговорення.

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Також зайшла мова про те, що у четвер зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який прибув до Москви, президент РФ проведе у форматі відеоконференції. Пєсков пояснив, що це пов'язано з триваючим режимом пандемії і рекомендаціями епідеміологів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Серед іншого глава Білого дому запропонував провести двосторонню зустріч для обговорення всього кола питань, що стоять перед двома країнами.

Місце і точний час зустрічі президентів США і РФ поки що не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться у червні. У Білому домі також уточнили, що серед тем майбутньої зустрічі буде і Україна.