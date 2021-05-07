У Білому домі сказали, чого очікують від зустрічі Байдена з Путіним

У Вашингтоні вважають, що ймовірна зустріч президентів США та Росії може стати вдалим кроком на шляху до покращення відносин між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Ця зустріч стала б добрим кроком уперед у відносинах, щоб провести деескалацію і гарантувати, що у нас на перспективу будуть стабільніші відносини», - заявила вона.

При цьому речниця Білого дому уточнила, що офіційного підтвердження домовленості сторін про організацію саміту Байдена й Путіна ще немає.

Нагадаємо, напередодні Байден висловив упевненість, що його зустріч із Путіним відбудеться в червні 2021 року. Однак поки що точна дата і місце саміту не визначені.

Під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання двосторонніх відносин.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Путіна не суперечить інтересам Києва.

На його думку, можливий саміт дозволить Україні «виграти час» на тлі зростання напруженості на сході України, оскільки Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.