Корумповані сили в Україні і агресія Росії прагнуть досягти однакових цілей – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні, яка становить таку ж велику загрозу для майбутнього нашої країни, як і російська агресія.

Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Держсекретар США розповів, що обговорив з Президентом Зеленським питання євроатлантичних прагнень України, а також ту роботу, яку проводить країна для просування реформ і викорінення корупції та втілення спільних для обох країн цінностей.

«Ми говорили про реформи та реформування інституцій, тому що є дуже багато сил, які виступають проти зусиль України щодо реформування і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси незаконними методами за рахунок народу України, тому боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя від послуг, на які народ покладається, до можливостей, якими він користується», - сказав Блінкен.

Він додав, що під час зустрічі з главою Української держави також обговорювалися питання корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів і реформу судової влади.

«Ми проти дій Росії щодо дестабілізації в Україні. Ми також підтримуємо антикорупційні реформи, тому що це дуже важливо, тому що і корумповані сили, і агресія Росії намагаються досягти однакових цілей – забрати в українського народу те, що належить йому по праву», - зазначив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.