Окупанти завершують обладнувати позиції поблизу лінії розведення – СЦКК

Українська сторона СЦКК заявляє про зафіксовані випадки дообладнання окупантами позицій у безпосередній близькості до районів розведення в Донецькій та Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє преслсужба штабу операції Об'єднаних сил.

Як ідеться в повідомленні, відповідно до щоденних звітів СММ ОБСЄ, місія систематично фіксує порушення порядку та умов розведення сил та засобів в межах та поблизу ділянок №1 «Станиця Луганська», №2 «Золоте» та №3 «Петрівське».

Патрулі місії щоденно за допомогою БПЛА фіксують перебування у районах ділянок розведення членів збройних формувань РФ, у тому числі - в супроводженні цивільних осіб в медичних костюмах. Крім того, в межах ділянок фіксується переміщення автомобілів.

Усього з початку травня зафіксовано 304 особи, які в різний час перебували у п’ятикілометровій зоні навколо ділянок розведення, з них 188 - безпосередньо на ділянках розведення, а саме: «Станиця Луганська» – 59, «Золоте» – 91, «Петрівське» – 38.

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Неподалік КПВВ «Золоте», безпосередньо в межах ділянки розведення, окупанти розмістили контейнери невідомого призначення, які фіксуються місією починаючи з січня поточного року.

"Намагаючись знайти приводи для виправдання тривалого блокування питання відкриття КПВВ «Золоте» з боку окупантів, проросійські найманці вдаються до штучного загострення обстановки поблизу ділянки розведення та збільшують кількість порушень режиму припинення вогню, провокуючи підрозділи Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь", - ідеться в повідомленні.

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"Всупереч ініціативам української сторони щодо відкриття КПВВ «Золоте» та «Щастя» протиправні дії найманців Кремля спрямовані на продовження блокування роботи зазначених пунктів пропуску з метою обмеження руху громадян та використання цього факту як одного з елементів тиску на Україну під час засідань Тристоронньої контактної групи. Українська сторона СЦКК наголошує, що робота КПВВ з боку підконтрольної уряду України території триває в штатному режимі і жодних перешкоджань руху вантажів та перетину лінії розмежування цивільними не було", - сказано в повідомленні.

Зафіксовано випадки дообладнання найманцями позицій у безпосередній близькості до районів розведення.

Супутньою складовою порушень в межах ділянок розведення є глушіння найманцями РФ польотів БПЛА місії БСЄ під час завчасно анонсованих та запланованих польотів над цими районами, що робиться з метою недопущення фіксації порушень місією.

"Зазначені порушення з боку кремлівських поплічників скеровані на штучне зростання напруження в районах ділянок розведення та демонструють їх небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом. Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - ідеться в повідомленні.