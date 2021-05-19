Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ у Щасті й Золотому

На засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ в Щасті та Золотому.

Про це повідомляє українська делегація для участі у ТКГ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Під час сьогоднішнього загального засідання ТКГ у форматі відеоконференції сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ «Щастя» та «Золоте» з непідконтрольної українському уряду сторони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив готовність відвідати ці КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, зважаючи на те що більшість з таких об’єктів розташована саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування відповідно до рішень лідерів країн Нормандської четвірки за підсумками саміту у Парижі у грудні 2019 року.

Сторони погодилися, що конкретні заходи мають бути відпрацьовані під час наступних засідань підгрупи з безпеки, наголосили в українській делегації.

"Основна мета такого комплексу заходів - створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, які насамперед забезпечують потреби цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайскорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх заходів для цього. "На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона", - додали у делегації.

Як зазначається, українська сторона зосереджує зусилля на реалізації таких заходів, як дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму його забезпечення; безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб і їх звільнення; розблокування російською стороною роботи КПВВ; забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Також наголошується на важливості допуску представників МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення проведення інспекції ядерних об’єктів.

"Вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін - є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - повне і всеосяжне припинення вогню", - заявляють в українській делегації.

Як повідомлялося, 19 травня проходила відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.