Скасувати штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію можуть до літа – Арестович

Питання щодо скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за вимушене перетинання державного кордону може бути вирішене до літа.

Про це у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом» розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, повідомляє Укрінформ.

За його словами, проблема, пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки до ОРДЛО, штрафуються, — відома. Над її рішенням працює віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він вважає ситуацію неприпустимою.

«І, звичайно ж, наші громадяни по обидві лінії фронту не повинні бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з декількома відомствами. Кількість цих відомств — понад 10. І це непросто, бо існує процедура узгодження, і навіть з огляду на особливий період та особливу важливість, все одно це здійснюється непросто. Там повинні бути рішення відповідних відомств, Кабміну, Верховної Ради», — розповів Арестович.

Він зазначив, що питання постійно тримається на контролі. «Коли я ставив йому (Резнікову — ред.) це питання, він сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена», — додав Арестович.

Як повідомлялося, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити жителів тимчасово окупованих територій від штрафів за вимушене перетинання державного кордону. Зараз жителі ОРДЛО змушені виїжджати через ділянки кордону, непідконтрольні Україні, і порушувати закон, оскільки окупаційні адміністрації блокують майже всі пункти в'їзду-виїзду на лінії дотику.