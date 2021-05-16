Арестович: Вибори до Держдуми в ОРДЛО - підстава посилити санкції проти Росії

Голосування мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на виборах до Держдуми РФ буде підставою не тільки для продовження санкцій відносно Росії, але і посилення їх.

Про це у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом» заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він зазначив, що сам факт видачі російських паспортів українським громадянам, які проживають в ОРДЛО, вже є безумовним порушенням українського законодавства.

«А залучення до участі в голосуванні на виборах до парламенту держави-агресора — це кричуще, абсолютно безпардонне порушення міжнародного права. І воно, звичайно, так просто не пройде для Російської Федерації. І наша реакція буде, буде реакція міжнародних партнерів, світової спільноти. Думаю, такі дії є ще одним аргументом для збереження санкцій, а можливо, з посилення їх», — заявив Арестович.

Він додав, що питання залучення українських громадян до участі в російських виборах буде підійматися Україною на всіх рівнях.

«Безумовно, питання буде підійматися і в Тристоронній контактній групі, і нашим МЗС, і на рівні ОБСЄ, і на рівні ООН. Буде повний спектр реагування нашої дипломатії. Бо це грубе порушення суверенітету, прихильність до якого росіяни формально декларують, а на ділі його порушують», — підкреслив Олексій Арестович.

Як повідомлялося, вибори до Держдуми РФ заплановані на вересень. У залученні до голосування на них жителів ОРДЛО експерти вбачають кілька цілей Кремля: активізація процесу отримання російських паспортів жителями ОРДЛО, загострення ситуації в Україні шляхом політичного провокування на окупованих територіях, а також спроба «легітимізації» результатів незаконних «референдумів» в ОРДЛО.