Експертка розповіла, навіщо Держдумі РФ депутати з окупованого сходу України

Агітуючи українських громадян, які проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), брати участь у виборах до Держдуми РФ, Кремль переслідує кілька цілей.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла представниця ОРДЛО в українській делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Тетяна Іванова.

Росія має намір залучити до процесу голосування на виборах до Держдуми й жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, і Іванова підтвердила факт, що на окупованій території проводиться агітація за участь у голосуванні.

На її думку, у залученні українських громадян до російських виборів Кремль переслідує кілька цілей, одна з яких — активізація процесу отримання російських паспортів жителями ОРДЛО.

"Думаю, що Російська Федерація не очікувала, що громадяни України так мляво отримуватимуть російські паспорти. Я думаю, вони очікували, що цей процес буде швидкий і масовий. Цього не сталося — і тепер потрібно продемонструвати, що якщо ви маєте російський паспорт, то ви можете бути великою людиною, потрапити до Держдуми або до органів місцевого самоврядування Російської Федерації", — сказала вона.

Представниця ТКГ не виключає, що для досягнення цієї мети на виборах до Держдуми РФ можуть з'явитися кандидати з ОРДЛО.

"Для цього зараз покажуть, напевно, кілька кандидатур, які братимуть участь у виборах. Напевно, це будуть ті, які саме з ОРДЛО. Для того, щоб якимось чином активізувати процес отримання російського громадянства", — додала вона.

За словами Іванової, друга причина дій Кремля — Росія намагається демонструвати, що "вона загострює ситуацію з Україною, загострює не лише бойовими діями на лінії розмежування, а ще й ось таким політичним способом".

"Думаю, що це ще й демонстрація того, що з ними треба рахуватися, навіть якщо їхні вимоги не відповідають ні підписаним Мінським угодам, ні якимось домовленостям. Росія намагається продавлювати свої інтереси", — вказала представниця ТКГ на третю причину.

Голосування жителів ОРДЛО може проходити добровільно або примусово, залежно від справжніх цілей Росії. Але незважаючи на те, що вибори в ОРДЛО стануть явним порушенням міжнародних норм, Москва може визнати їх результати легітимними — як це трапилося під час "референдумів" у Криму та на Донбасі у 2014 році, додала Іванова.

"Тому що "референдум" у Криму нам показав, що нічого Росію не зупиняє, бо "референдум" також був організований у незаконний спосіб. "Референдум" проходив і в ОРДЛО. Тому, якщо Росія захоче їх визнати і сказати, що вони законні, Росія це зробить", — резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Євросоюзі занепокоєні заявами про ймовірність виборів до Держдуми РФ на окупованих українських територіях та наголошують, що це було б порушенням Мінських угод.

Як повідомлялося, останнім часом в Росії активно ведуться дискусії про організацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей виборів до Держдуми РФ, намічених на 19 вересня 2021 року.

У березні в окупованому Донецьку було відкрито представництво партії "Справедлива Росія – За правду". Українська влада засудила цей крок, назвавши його черговим прикладом нехтування Росією своїми зобов’язаннями у рамках Мінських домовленостей та небажанням просуватися до мирного врегулювання.