Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі – Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проведення місцевих виборів за українськими законами в тимчасово окупованих районах Донбасу в найближчій перспективі неможливе.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на сьогодні альтернативи "Мінську" (Мінським угодам - ред.) ми не бачимо. Я не впевнений, що вона з'явиться найближчим часом. Якщо говорити про місцеві вибори, давайте будемо відвертими: будь-який план потрібно виконувати покроково, і дійти до відповідного пункту в Мінських домовленостях. Виконані перші пункти? Ні. Частково можна говорити про обмін, але він також не загальноохоплюючий. Частково можна говорити про повну тишу на фронті, але також це не відповідає дійсності на 100%. Так, за останні місяці ситуація змінилася досить істотно, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій", - сказав Разумков.

Водночас глава парламенту відзначив, що вибори мають проходити за українським законодавством. А доступ до них повинні мати всі політичні партії та сили, які зареєстровані в Україні, і журналісти. А також вибори мають бути визнані міжнародними спостерігачами.

"Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо", - резюмував Разумков.

Як повідомлялось, 5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Одним із ключових моментів для цього є повернення кордону з Росією під контроль України.

14 грудня парламентський комітет викликав Кравчука, щоб він розʼяснив план щодо виборів на Донбасі.