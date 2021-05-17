Україна в ТКГ: на засіданні 19 травня обговорять обмін полоненими

Україна в ТКГ: на засіданні 19 травня обговорять обмін полоненими

Укрінформ
Тристороння контактна група на засіданні 19 травня розгляне питання дотримання режиму припинення вогню та продовжить розробку плану спільних кроків з урегулювання збройного конфлікту на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація для участі в ТКГ.

Зазначається, що чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за таким графіком: 18 травня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи, 19 травня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

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Повідомляється, що порядок денний засідання включає питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму, імплементації Мінських угод і підсумків Паризького саміту та продовження розробки плану спільних кроків.

Окрім того, планується обговорити відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територіії та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

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У делагації України нагадали, що наразі тривають консультації на рівні політичних радників Нормандської четвірки, мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

«Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», - зазначили в українській делегації.

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Як повідомляв Укрінформ, делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали ідею «великоднього перемир’я», однак його не вдалося досягти через те, що пропозиції Росії містили «червоні лінії» для України.

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