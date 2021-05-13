Єрмак заявив, що переговори про мир на сході України у «затяжній стагнації»

Керівник Офісу Президента України на зустрічі з послами «Великої сімки», Швеції та Європейського Союзу поінформував дипломатів про останні ініціативи щодо мирного процесу та реформ корпоративного управління державними компаніями та підприємствами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

Разом з Єрмаком у зустрічі взяли участь віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший Президент України Леонід Кравчук та всі члени делегації, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та позаштатний радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов.

Єрмак охарактеризував поточну ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, як «затяжну стагнацію».

«Щодня продовжуються обстріли позицій Збройних Сил України на лінії розмежування. На жаль, продовжують гинути та зазнавати поранень українські військовослужбовці. Останнім часом почастішали випадки застосування важкої артилерії», – наголосив керівник Офісу Президента.

У цьому зв’язку він розповів дипломатам про низку ініціатив української сторони для активізації процесу мирного врегулювання.

«По-перше, вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн», – зазначив Єрмак.

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По-друге, активізувати роботу нормандського формату, що було ініціативою Німеччини та Франції, допомогло б долучення до його діяльності експертів з політичних, військових і юридичних питань. Ці радники могли б напрацьовувати різноманітні питання, які є частиною запропонованих «Ключових кластерів імплементації Мінських угод».

По-третє, українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень Паризького саміту «нормандської четвірки», який відбувся в грудні 2019 року.

«По-четверте, ми вважаємо, що проведення чергового саміту в нормандському форматі надало б дуже серйозного поштовху процесу мирного врегулювання. Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до РФ із закликом підтримати проведення цього саміту», – зауважив Єрмак.

Крім того, за його словами, важливим є повернення СММ ОБСЄ до проактивної верифікації порушень як режиму припинення вогню, так і всього комплексу відповідних зобов’язань сторін Мінських домовленостей у безпековій сфері.

Зі свого боку глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що немає просування і в питанні звільнення утримуваних осіб, яке перебуває на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Перший заступник глави української делегації в ТКГ, віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков наголосив, що російська сторона в Мінському процесі всіляко намагається нав’язати суб’єктність так званих республік на території ОРДЛО та проведення з ними прямих перемовин. Він також зауважив певні організаційні недоліки в роботі ТКГ, які Україна пропонує виправити.

Керівник української сторони Спільного центру з координації та контролю (СЦКК), генерал-майор Сергій Салкуцан поінформував послів про збільшення кількості випадків застосування незаконними збройними формуваннями забороненого озброєння, цілеспрямовані спроби дискредитації та обмеження діяльності СММ ОБСЄ з їхнього боку.

У другій частині зустрічі Андрій Єрмак розповів дипломатам країн G7 та ЄС про перебіг реформи корпоративного управління державними компаніями, яка є одним з пріоритетів для Президента Володимира Зеленського.

Єрмак запросив послів та їхні країни долучитися до підготовки проєкту закону про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером яких є держава, що забезпечить імплементацію в законодавство України сучасних міжнародних стандартів. Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко зазначила, що є мета чіткіше розмежувати функції держави як акціонера та прописати дуже прозорі критерії оцінки наглядових рад.

Щодо ситуації навколо «Нафтогазу України», то Єрмак повідомив, що 13 травня на зустрічі з наглядовою радою компанії за участю урядовців усій наглядовій раді буде запропоновано залишитися працювати під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК «Нафтогаз». Вона працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.

Керівник Офісу Президента також розповів, що сьогодні був підписаний контракт на 12 місяців з новим головою правління «Нафтогазу» Юрієм Вітренком, а наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Єрмак заявив, що базовим завданням потенційної зустрічі президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського й Володимира Путіна є аналіз виконання домовленостей лідерів країн нормандського формату, досягнутих у Парижі 2019 року.