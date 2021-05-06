Зустріч радників лідерів країн «Норманді» може відбутися у травні — Єрмак
Укрінформ
Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату в очному форматі може відбутися у травні.
Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.
«Керівник Офісу Глави держави також повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі», - зазначили в ОП.
Як повідомляв Укрінформ, попередня зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату відбулася у форматі відеоконференції 19 квітня.