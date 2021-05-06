Штати підтвердили підтримку отримання Україною ПДЧ у НАТО — Єрмак

Штати підтвердили підтримку отримання Україною ПДЧ у НАТО — Єрмак

Укрінформ
Сполучені Штати Америки підтвердили підтримку прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження повної підтримки з боку Сполучених Штатів отримання Україною ПДЧ. Але в Альянсі багато учасників, тому робота триває. США вкотре підтвердили, що це наш стратегічний партнер, який підтримує вступ України в НАТО», – сказав він.

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Крім того, Єрмак зазначив, що українська та американська сторони обговорюють різні формати взаємодії щодо зміцнення безпеки в Чорному морі, зокрема геополітичні та військові.

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Як повідомлялося, Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.

Фото: ОП

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