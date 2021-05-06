Штати підтвердили підтримку отримання Україною ПДЧ у НАТО — Єрмак
Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.
«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження повної підтримки з боку Сполучених Штатів отримання Україною ПДЧ. Але в Альянсі багато учасників, тому робота триває. США вкотре підтвердили, що це наш стратегічний партнер, який підтримує вступ України в НАТО», – сказав він.
Крім того, Єрмак зазначив, що українська та американська сторони обговорюють різні формати взаємодії щодо зміцнення безпеки в Чорному морі, зокрема геополітичні та військові.
Як повідомлялося, Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.
Фото: ОП