Кулеба закликає ЄС тиснути на Росію, щоб досягти конструктиву в «Норманді»

Міжнародні партнери могли би шляхом посилення тиску на Росію спонукати її до конструктивної поведінки у нормандському форматі й допомогти цим Україні, Франції і Німеччині у врегулюванні збройного конфлікту на сході нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Бенілюксу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нормандський формат продовжує функціонувати, хоча нам, звісно, хотілося б, щоб він був більш ефективним. Розширення нормандського формату потребує всіх учасників, тобто насамперед Росії. Якщо на цьому етапі зміна структури нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше себе поводила в нормандському форматі», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 6 травня повідомив, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату в очному форматі може відбутися у травні.

Попередня зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату відбулася у форматі відеоконференції 19 квітня.



Фото: Твіттер Дмитра Кулеби