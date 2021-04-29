Нормандський формат допоміг відтіснити лінію фронту від Маріуполя на 22 кілометри – мер

Переговори у Нормандському форматі допомогли відтіснити лінію фронту від Маріуполя на 22 кілометри.

Про це Маріупольський міський голова Вадим Бойченко заявив в інтерв’ю LB.ua, передає Укрінформ.

«Нормандський формат допоміг відтіснити лінію фронту від нашого міста на 22 кілометри…Це дало відчуття, що в місті безпечно. Також важливо було, що там закріпилися наші українські військові. На «нулі» стоять наші хлопці, морські піхотинці, 56 бригада. Їх забезпечують усім необхідним - танками, гарматами», - сказав мер.

Він зазначив, що те, що наразі в Маріуполі безпечно, дозволяє говорити і про залучення інвестицій, і про подальший розвиток міста.

Як повідомлялося, Нормандський формат - тип зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії, на яких обговорюються питання, пов'язані з російською збройною агресією проти України.