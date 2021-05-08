До «Норманді» варто залучити Штати, Британію та сусідів України - євродепутат

Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України та Мінський процес можуть бути розширені за рахунок залучення інших гравців.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, таку думку в ході дискусії під егідою Українського вільного університету висловив голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна - ЄС Вітольд Ващиковський (Польща).

«Ми можемо подумати про нові формати, які прийдуть на заміну «нормандській формулі» і Мінському процесу. Вже сім років минуло - скільки ще ми маємо чекати на результати, щоб вирішити цей конфлікт? Тож ми можемо відкрито запросити до цього формату Сполучені Штати, Велику Британію. Вони є сторонами Будапештського меморандуму від 1994 року (про без’ядерний статус України – ред.), тож мають почувати відповідальність за мирне рішення конфлікту. Я думаю, що цей новий формат міг би також передбачати запрошення деяких сусідів України, наприклад, країн Балтії, Польщі, Румунії та, можливо, Туреччини», - розповів європейський політик.

Він зауважив, що всі сусіди України так чи інакше уражені цим конфліктом. За словами Ващиковського, Польща перебуває в унікальній ситуації, тому що є сусідом одночасно для країни-агресора та для країни, яка стала жертвою агресії. Тож саме Польща може адекватно інформувати Захід про те, що відбувається у цій частині Європи.

«Тож нам не бракує інструментів, аби поводитися з Росією, немає дефіциту ідей, як вирішити конфлікт між Росією і Україною. Що є – це брак політичної волі й рішучості. Ми робимо заяви, ми маємо дуже багато політиків, які хотіли б лише зробити ґешефт з Росією та забути про те, що відбувається за межами Європейського Союзу», - зазначив Ващиковський.

Як повідомлялося, Росія зосередила біля кордонів України та в окупованому Криму понад 100 тис. військових, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Минулого тижня РФ оголосила про відведення сил від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», проте її військова присутність залишається значною.