Кравчук підтримує ідею залучити до «Норманді» США, Канаду та Британію

Леонід Кравчук підтримує пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо розширення Нормандського формату та залучення США, Канади, Великобританії.

Про це очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заявив у програмі "На самом деле: Донбасс" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Треба розширювати Нормандський формат, включати туди провідних гравців світового процесу, глобального процесу. Але залучити їх до Нормандського формату, як я розумію, можливо при бажанні всіх чотирьох сторін. В нашому випадку: Франції, Німеччини, України та Росії. Там рішення приймаються шляхом консенсусу", — сказав Кравчук.

Він зазначив, що залучення до процесу переговорів трьох провідних країн світу "було б корисно та ефективно".

"Але як буде дивитися на це Росія? Чи погодиться вона? Якщо Росія погодиться, і таке бажання офіційно заявлять і Канада, і Великобританія, і США, — це буде добре. Але поки немає точки зору Росії, немає точки зору Німеччини та Франції. Я не кажу вже про точку зору Канади, Великобританії та США", — продовжив очільник української делегації в ТКГ.

Кравчук також нагадав, що Сполучені Штати планують залучити до розв'язання конфлікту на Сході України спеціального представника Департаменту США.

"Ось ця тема вже на порядку денному. І тут не потрібно якогось спільного, колективного рішення. Тут приймається рішення у форматі Україна — США, тому що розв'язання питання на Донбасі — це проблема, перш за все, України", — наголосив Кравчук.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити США, Канаду і Великобританію до переговорів в Нормандському форматі. За словами очільника держави, перемовини щодо досягнення миру на Донбасі повинні бути "гнучкими та служити цілям сьогодення, а не минулого".