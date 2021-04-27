В ТКГ документ про контроль над режимом «тиші» ще не обговорювали - Кравчук

27 квітня робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не розглядала документ щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Сході України. Його підсумковий розгляд планується завтра.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Укрінформ.

"Річ у тому, що підгрупа не приймає остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде прийматися завтра", — сказав Кравчук.

Він зазначив, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші. Проте стосовно цих питань у Кравчука позитивні очікування.

"Позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", — пояснив він.

Всі базові питання будуть розглянуті на завтрашньому засіданні Тристоронній контактної групи на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.

"Засідання ТКГ буде завтра, 28 квітня. І тільки завтра буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші", — уклав очільник української делегації в ТКГ.

Як раніше повідомляло агентство, тристороння контактна група на своєму засіданні у середу, 28 квітня, має обговорити питання щодо порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.