В ТКГ документ про контроль над режимом «тиші» ще не обговорювали - Кравчук
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Укрінформ.
"Річ у тому, що підгрупа не приймає остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде прийматися завтра", — сказав Кравчук.
Він зазначив, що поки остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Донбасі та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням режиму тиші. Проте стосовно цих питань у Кравчука позитивні очікування.
"Позитивні очікування. Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", — пояснив він.
Всі базові питання будуть розглянуті на завтрашньому засіданні Тристоронній контактної групи на рівні делегацій України, Росії, за участю ОБСЄ.
"Засідання ТКГ буде завтра, 28 квітня. І тільки завтра буде остаточне рішення щодо припинення вогню та щодо ухвалення координаційного механізму контролю над дотриманням режиму тиші", — уклав очільник української делегації в ТКГ.
Як раніше повідомляло агентство, тристороння контактна група на своєму засіданні у середу, 28 квітня, має обговорити питання щодо порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.