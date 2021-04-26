ТКГ у середу обговорить порушення режиму «тиші» та обмін полоненими

Тристороння контактна група на засіданні у середу, 28 квітня, обговорить питання щодо порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, відновлення роботи КПВВ та обмін утримуваними особами.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ.

Зазначається, що згідно з графіком, на 27 квітня заплановані відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп, а на 28 квітня - відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи.

«Порядок денний: питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків», - йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники ТКГ обговорюватимуть питання відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у населених пунктах Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій; відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», - повідомили в делегації України.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня підгрупі з безпеки ТКГ вдалося суттєво просунутися у питаннях посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Українська сторона висловила сподівання, що на наступному засіданні ТКГ на рівні глав делегацій документ, який установлює додаткові заходи для дотримання режиму припинення вогню, буде представлений у повністю узгодженому варіанті.

19 квітня радники лідерів країн "нормандської четвірки" закликали представників ТКГ працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.