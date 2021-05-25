Неподалік лінії розмежування виявили схрон з боєприпасами

На Донеччині прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ та ДСНС виявили схованку з боєприпасами, облаштовану в полишеному будинку.

Про це у Фейсбуці повідомляє штаб ООС, передає Укрінформ.

Як зазначається, схрон із військовими засобами ураження, було виявлено у нежилому будинку в одному з населених пунктів Донеччини, за 17 км від лінії розмежування.

У ході перевірки оперативної інформації, яку отримали прикордонники, було виявлено: 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв калібру 12,7 мм, три гранати Ф-1, гранату РГД-5, 2 постріли від РПГ-7 та 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

Виявлені боєприпаси вилучено вибухотехнічним підрозділом ДСНС.

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За цим фактом до Покровського районного управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.