СБУ виявила артилерійські та танкові снаряди у схронах бойовиків на Луганщині

СБУ виявила у Луганській області два схрони, влаштовані учасниками незаконних збройних формувань у 2014 році під час ведення бойових дій проти сил АТО.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів. Крім того, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили: 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії; 30 гранатометних пострілів; 3 реактивні протитанкові гранати; понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.

У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено: 10 підривників; гранатометний постріл, гранати та майже 800 набоїв.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня правоохоронці на Луганщині виявили схрон зі зброєю диверсантів «ЛНР». Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу «Конкурс». 22 квітня СБУ під час профілактичних контрдиверсійних заходів у Волноваському районі Донеччини виявила схрон з мінами і викрила 10 учасників незаконних збройних формувань.