Снайпери, заборонені міномети та БМП: окупанти п'ять разів порушили «тишу» у зоні ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил, поранено українського військовослужбовця.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Поблизу Кримського ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепілівки російські окупанти здійснили обстріл у бік українських позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Красногорівки та Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

На ворожі обстріли українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

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Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.