У зоні ООС працюють лише два пункти пропуску

На лінії розмежування з українського боку відкриті всі КПВВ для пропуску щоденно з 8.00 до 16.00, однак через дії окупантів з ОРДЛО фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох із них.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Відповідно до розпорядження командувача Об’єднаних сил, на лінії розмежування відкриті всі КПВВ для пропуску щоденно з 8.00 до 16.00. Однак фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох із них», - йдеться у повідомленні.

У штабі пояснили, що російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік істотно обмежений. При цьому минулого тижня російські найманці тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ.

«За тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 транспортний засіб у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 268 громадян та 59 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території», - повідомили в штабі.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік там, порівняно з попереднім тижнем, збільшився на 20%.

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У пресслужбі повідомили, що загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України за тиждень оформили перетин на тимчасово окуповану територію 5 750 особам, на контрольовану територію – 6 405 особам.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 26 громадян. За словами людей, серед причин відмов у пропуску в «Станиці Луганській» була відсутність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій Луганщині, а у КПВВ «Новотроїцьке» - відсутність у списках осіб, яким надано дозвіл на пропуск. Прикордонники забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

У штабі також повідомили, що через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 167,9 тонн вантажу, зокрема гігієнічні набори та будівельні матеріали.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом" заявив, що анонсована згода про відкриття з боку ОРЛО контрольно-пропускних пунктів у районі КПВВ "Щастя" і "Золоте" може зірватися в будь-який момент.

Раніше на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ в Щасті та Золотому. Зокрема, координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив готовність відвідати ці КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.