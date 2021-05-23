Арестович застерігає, що заявлена ОРЛО згода про відкриття пунктів пропуску може зірватися

Заявлена згода про відкриття з боку ОРЛО (окремого району Луганської області) контрольно-пропускних пунктів у районі КПВВ "Щастя" і "Золоте" може зірватися в будь-який момент.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

Він нагадав, що такі зриви домовленостей вже були, зокрема 9 листопада 2020 року за допомогою міжнародних посередників в ТКГ були отримані гарантії на відкриття всіх КПВВ на Донбасі з 10 листопада.

"З того часу з української сторони всі сім КПВВ на Донбасі відкриті. З 8 ранку 10 листопада. І досі вони відкриваються щодня.... Російська сторона, не виконавши свої зобов'язання 10 листопада, досі продукує якісь безглузді відмовки, через які КПВВ не можна відкрити повноцінно", — сказав Арестович.

Він додав, що при цьому через КПВВ "Щастя" та "Золоте" регулярно проходять гуманітарні вантажі ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, що підтверджує практичну можливість роботи КПВВ "Щастя" та "Золоте".

"І ось нарешті з квітня в ТКГ знову активізувався цей процес, і сторони дали згоду. Крайньою відмовкою росіян було дотримання гарантій безпеки на КПВВ. Ну, ось ми дали ці гарантії безпеки. Вони безстрокові, й не стосуються конкретного часу доби, а діють весь час за новою домовленістю. Те ж саме підтвердили на засіданні ТКГ 19 травня. І російська сторона підтвердила ці гарантії", — повідомив спікер української делегації в ТКГ.

За його словами, для остаточного рішення координатор ОБСЄ в ТКГ посол Тоні Фріш планує особисто відвідати КПВВ і дати об'єктивну оцінку готовності до відкриття цієї ділянки лінії зіткнення. Але навіть якщо остаточні рішення будуть прийняті, це не означає, що за фактом ОРЛО відкриє свої контрольно-пропускні пункти.

"З'явилася примарна надія, що відкриється лінія дотику. Але тут же є і побоювання. Ми ж маємо справу з росіянами. Ми знаємо, хто вони такі. Можна про все домовитися, а потім вони зірвуть все за годину до відкриття. Як це було 10 листопада, коли все було абсолютно домовлено, підтверджені всі гарантії письмово, усно, багаторазово повторено, засвідчено міжнародними організаціями та самою ОБСЄ. Бац — і зірвалося", — нагадав Арестович.

Тому українська сторона "відчуває обережний оптимізм", додав він.

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"Не хотілося б зайвим дати надію людям, щоб все потім зірвалося", — резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ в Щасті та Золотому. Зокрема, координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив готовність відвідати ці КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.