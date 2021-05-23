Минулого тижня Червоний Хрест відправив ще 17 вантажівок з гуманітаркою в ОРДЛО
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 167,9 тонни вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - зазначається у повідомленні.
У ДПСУ відзначили, що рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік істотно обмежений.
Також прикордонники повідомили, що за тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 автомобіль в сторону тимчасово окупованої частини Донецької області, а 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої урядом території.
Фото: ДПСУ