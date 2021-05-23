Минулого тижня Червоний Хрест відправив ще 17 вантажівок з гуманітаркою в ОРДЛО

За минулий тиждень Червоний Хрест відправив на схід України 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 167,9 тонни вантажу, зокрема, гігієнічні набори та будівельні матеріали", - зазначається у повідомленні.

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У ДПСУ відзначили, що рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік істотно обмежений.

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Також прикордонники повідомили, що за тиждень через КПВВ прослідували 213 громадян та 41 автомобіль в сторону тимчасово окупованої частини Донецької області, а 268 громадян та 59 транспортних засобів - у напрямку контрольованої урядом території.

Фото: ДПСУ