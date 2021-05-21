В Авдіївку і Торецьк доставили гуманітарний вантаж від Латвії

Військовослужбовці Національної гвардії доставили в Авдіївку і Торецьк Донецької області гуманітарний вантаж, який передала Латвійська Республіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

Нове медичне обладнання отримала центральна міська лікарня Торецька – єдина лікарня у цьому прифронтовому місті.

"Нам привезли мультифункціональні ліжка, які нам дуже потрібні, адже ті, які у нас є, у вкрай поганому стані. Оновлене обладнання отримає також і неврологічне відділення. Дякую іноземній делегації за гуманітарну допомогу", – сказав керівник лікарні Сергій Халаімов.

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Другу частину гуманітарного вантажу доставили в Авдіївку та передали військово-цивільній адміністрації. Далі речі будуть розподілені між місцевими жителями.

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"Хотів би подякувати латвійській стороні за гуманітарну допомогу жителям нашого міста, яке вже восьмий рік страждає від наслідків війни з Російською Федерацією. Також би хотілося подякувати Національній гвардії України за допомогу з доставкою вантажів", – наголосив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

В ООС нагадали, що 19 травня у Краматорську пройшла передача гуманітарного вантажу, сформованого за ініціативою Збройних сил Латвії та зібраного силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для жителів прифронтових населених пунктів.

"Цього разу загальна вага гуманітарної допомоги, яку транспортували гвардійці, склала близько 10 тонн. Більша частина вантажу – це різносезонний одяг для дітей і дорослих та медичне обладнання", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на брифінгу в Авдіївції спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце заявила, що Латвійська Республіка як країна ЄС та член НАТО завжди готова допомагати Україні.