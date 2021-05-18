Латвія закликає ЄС до спільної позиції зі США щодо ескалації біля українського кордону

Негативний розвиток подій в Україні, який може спричинити російська агресія, матиме дуже великі наслідки для Європейського Союзу та країн-партнерів.

Таке переконання висловив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у ході Берлінської безпекової конференції (Berlin Security Conference) у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо щось зараз станеться з Україною, це матиме дуже великий вплив на майбутнє ЄС і особливо на його кордони, такі, як країни Балтії, Фінляндію, Польщу та нижче до Чорного моря – Румунію, Болгарію, нашого партнера в НАТО Туреччину тощо», - заявив Пабрікс.

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«Україна – не член НАТО, не член ЄС, але Україна є наразі нашим союзником як таким, оскільки українці поділяють наші погляди, наші цінності», - додав політик.

Він зазначив, що балтійські країни, коли йдеться про Україну, про нарощування російських військ поблизу українського кордону «драматичними темпами», хотіли б бачити, що великі держави ЄС були б «100-відсотково в одному ключі з Вашингтоном». Натомість те, що спостерігалось останнім часом у європейських ЗМІ, - це розмови про необхідність нарощування діалогу з Росією, що «обидві сторони» мають заспокоїтися. «Але ми всі знаємо, що ми не можемо нічого говорити про нарощування української військової присутності, так само як грузинської у Грузії. Вони (ці країни) фактично є жертвами російського тиску і ймовірної російської агресії», - заявив латвійський урядовець.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що й країни Балтії своєю чергою потребують від своїх партнерів по ЄС чіткого розуміння того, «що це не жарт - жити в сусідстві з Росією», щоб вони не мали рожевих окулярів, щоб були готові послати війська та допомогти військово в разі необхідності.

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Балтія дуже серйозно сприймає загрози безпеці та на своєму рівні добре готується до захисту. Зокрема, поінформував член уряду, з 2024 у школах Литви буде запроваджено обов’язкові дворічні навчальні курси з питань криз, військової та цивільної освіти. В республіці проводяться навчання для цивільної інфраструктури аби не допустити кібератак, як це сталося днями в США, намагаються протистояти щоденній пропаганді з боку РФ.

Країни Балтії в багатьох аспектах можна розглядати як «лакмусовий папірець» відносин ЄС з Росією, зазначив Пабрікс. Німеччину там сприймають великою мірою як лідера, найбільшу країну з найбільшою відповідальністю, але відповідальність означає не лише гуманітарну допомогу, не лише дипломатію та прагнення до діалогу. «Адже якщо ми говоримо про діалог з Росією, то до того, як його розпочати, ми повинні знати, чого ми хочемо досягти, коли сідаємо за один стіл з росіянами. Тому що розговори заради перспективи говорити нічого нам не дадуть. Ми маємо знати, чого ми хочемо. Росіяни знають, чого хочуть вони, а ми подекуди - не знаємо», - заявив міністр оборони.

Він констатував, що в Заходу недостатньо механізмів вчасного реагування на виклики, отже треба вдосконалювати політику в ЄС і сусідстві. Пабрікс пропонує, у пандемічній термінології, знайти «кращу вакцину для ЄС проти цих геополітичних викликів», з якими він стикається.

Як повідомлялось, дводенний форум Berlin Security Conference-2021 проходить у віртуальному форматі за участю близько 100 експертів в галузі безпеки та міжнародних відносин.

Фото: xtv.lv