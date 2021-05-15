Латвія створила депутатську групу Кримської платформи - Джапарова

Латвія створила депутатську групу Міжнародної Кримської платформи для підтримки України у питаннях деокупації Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Фейсбуці.

"Сьогодні Сеймом Латвії була створена депутатська група Міжнародної Кримської платформи для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - написала Джапарова у п'ятницю ввечері.

Вона подякувала Латвії за підтримку, особливо виділивши голову комітету у закордонних справах Ріхарда Колса.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена долучитися до Кримської платформи.

Сполучені Штати повною мірою підтримують ініціативу України "Кримська платформа" й докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх та привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.

Фото: МЗС