Латвія створила депутатську групу Кримської платформи - Джапарова
Як передає Укрінформ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Фейсбуці.
"Сьогодні Сеймом Латвії була створена депутатська група Міжнародної Кримської платформи для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - написала Джапарова у п'ятницю ввечері.
Вона подякувала Латвії за підтримку, особливо виділивши голову комітету у закордонних справах Ріхарда Колса.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена долучитися до Кримської платформи.
Сполучені Штати повною мірою підтримують ініціативу України "Кримська платформа" й докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх та привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.
Фото: МЗС