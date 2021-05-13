Джапарова обговорила з держсекретарем МЗС Естонії підготовку до саміту Кримської платформи

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з держсекретарем МЗС Естонії Йонатаном Всевіовим питання підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи та можливості залучення естонських науковців та аналітиків до діяльності її експертної мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Під час зустрічі Джапарова висловила щиру вдячність керівництву Естонії за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України: «Ваш візит до Києва є надзвичайно важливим свідченням солідарності між Естонією та Україною, яку ми високо цінуємо».

Своєю чергою, Всевіов підкреслив, що «питання Криму та Донбасу - це не лише питання безпеки України, це питання безпеки Європи. Саме тому важливо посилювати адвокаційні зусилля щодо незаконної окупації Криму та тримати це питання в фокусі уваги всіх європейських столиць».

Джапарова також детально поінформувала естонського колегу про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, наголосивши на проблемі дезінформації, антиукраїнської пропаганди та мілітаризації освіти.

«Ми відзначаємо потужний інтерес з боку світової спільноти до Кримської платформи, яка надає нового імпульсу розгляду кримського питання та актуалізує його важливість на міжнародному порядку денному», - зазначила Джапарова.

Вона також висловила вдячність естонській стороні за підтримку зусиль України з деокупації Кримського півострова.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Джапарова презентувала ініційований Україною проєкт рішення Комітету міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», що має на меті активізувати залучення Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Фото: МЗС України