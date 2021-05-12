Президентка Словаччини підтвердила участь у саміті Кримської платформи – Кулеба

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова підтвердила участь в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в серпні у Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу із словацьким колегою Іваном Корчоком у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу окремо подякувати президенту Словаччини пані Зузанні Чапутовій за підтвердження її участі в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в серпні у Києві», - сказав Кулеба.

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Він додав, що ми ніколи не повинні забувати про український Крим і докладати зусиль для його деокупації. У цьому контексті Кулеба відзначив, що Словаччина є принциповим непохитним партнером України у цій справі.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Словацькій Республіці, де на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше візьме участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.