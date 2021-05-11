Штати сприятимуть успіху «Кримської платформи» – Держдеп

Сполучені Штати повною мірою підтримують ініціативу України "Кримська платформа" й докладатимуть зусиль разом із партнерами, щоб вона мала успіх та привернула міжнародну увагу до наслідків окупації РФ українського півострова.

Про це заявив у вівторок під час конференції "Україна у Вашингтоні" в.о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми із задоволенням чекаємо, щоб підтримати запуск Україною ініціативи "Кримська платформа", - зауважив високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Він нагадав, що це відбудеться в серпні й буде приурочено до 30-ї річниці Незалежності України.

"І це буде дійсно чудовою можливістю привернути міжнародну увагу до стратегічних наслідків російської окупації й мілітаризації Криму, у тому числі масштабних наслідків для безпеки в Чорному морі", - підкреслив американський дипломат.

У цьому зв'язку Рікер зауважив, що Сполучені Штати докладатимуть зусиль як на місці через Посольство США в Києві, так і через союзників і партнерів, щоб "ініціатива "Кримська платформа" мала успіх".

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Як повідомляв Укрінформ, «Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупація Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований на 23 серпня в Києві. Триває підготовча робота в цьому напрямі.