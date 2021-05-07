Україна чекає участі у Кримській платформі країн Бенілюксу

Міністри закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу під час перемовин у Києві обговорили додаткові дії по стримуванню Росії, підтримку українських реформ та Кримську платформу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з главами МЗС країн Бенілюксу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі», - сказав Кулеба.

Він подякував колегам за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та візит в нашу країну, щоб продемонструвати солідарність на тлі російської агресії. Очільник МЗС нагадав, що востаннє міністри країн Бенілюксу відвідували Україну в 2015 році. За його словами, їхній приїзд саме зараз - це справжній вияв не просто підтримки, а дружби.

«Ми продовжуємо працювати над усіма питаннями, які ми сьогодні обговорювали, починаючи від протидії російській агресії та сприянню європейській інтеграції України і закінчуючи протидією пандемії COVID-19 та приєднанням України до Стамбульської конвенції», - зазначив Кулеба.

Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу запевнили Україну в підтримці її територіальної цілісності і суверенітету.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн, які перебувають в Україні зі спільним візитом, 6 травня побували на лінії розмежування для ознайомленні з безпековою ситуацією в зоні збройного конфлікту на сході України.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби