Глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу відвідають лінію розмежування

Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн 6-7 травня відвідають Україну зі спільним робочим візитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як поінформували в МЗС, 6 травня глави бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії здійснять поїздку до лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, де ознайомляться із безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту та практичними кроками, які здійснює Україна задля полегшення життя місцевого населення, зокрема оглянуть функціонування КПВВ.

7 травня Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України задля стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій в нашій державі.

Міністри приділять окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та країнами Бенілюксу.

На 10 год. 7 травня запланована спільна пресконференція міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.