У МЗС розповіли, чого очікують від візиту Блінкена
Про це заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.
"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як політичної, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізації усіх сфер життєдіяльності. Насамперед, безумовно, тих, які пов’язані з національною безпекою і обороною. Але цим, безумовно, не обмежується коло питань, які плануються до обговорення", - наголосив він.
Єнін підкреслив, що МЗС розглядає візит держсекретаря США до України як сигнал надзвичайно потужної підтримки в протидії російської гібридної агресії.
"Будемо говорити і про активізацію в сфері взаємодії торгівлі та інвестицій. Будемо говорити про збільшення потенціалу взаємної співпраці в рамках міжнародних організацій. Будемо говорити про механізми технічної допомоги, яких на сьогоднішній день настільки потребує українська економіка, включно з енергетичним сектором", – додав заступник міністра.
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході робочого візиту до України 5-6 травня має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема для обговорення російської агресії, та главою МЗС Дмитром Кулебою.