У МЗС розповіли, чого очікують від візиту Блінкена

Міністерство закордонних справ очікує від візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до України посилення підтримки Вашингтоном курсу реформ та оборонної сфери.

Про це заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки як політичної, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими Штатами курсу реформ, а також модернізації усіх сфер життєдіяльності. Насамперед, безумовно, тих, які пов’язані з національною безпекою і обороною. Але цим, безумовно, не обмежується коло питань, які плануються до обговорення", - наголосив він.

Єнін підкреслив, що МЗС розглядає візит держсекретаря США до України як сигнал надзвичайно потужної підтримки в протидії російської гібридної агресії.

"Будемо говорити і про активізацію в сфері взаємодії торгівлі та інвестицій. Будемо говорити про збільшення потенціалу взаємної співпраці в рамках міжнародних організацій. Будемо говорити про механізми технічної допомоги, яких на сьогоднішній день настільки потребує українська економіка, включно з енергетичним сектором", – додав заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході робочого візиту до України 5-6 травня має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема для обговорення російської агресії, та главою МЗС Дмитром Кулебою.