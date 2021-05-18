Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії ситуацію на сході та в окупованому Криму

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце ситуацію на сході України та в окупованому Криму.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню актуальної ситуації на території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Президент також нагадав, що саме Сейм Латвії у травні 2019 року першим з іноземних парламентів визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою з території Криму у 1944 році.

«Знаю, що у вас дуже продуктивний та насичений візит в Україну. Хочу подякувати вам та вашим колегам за те, що відвідаєте Донбас. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за те, що не підтримуєте окупацію Криму», – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня подав на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про корінні народи.

Зеленський високо оцінив той факт, що президент Латвії Егілс Левітс першим зі світових лідерів підтвердив намір взяти особисту участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у серпні цього року в Києві.

Під час зустрічі було позитивно оцінено й нещодавню ініціативу латвійських депутатів зі створення у Сеймі Групи підтримки "Кримської платформи", що є свідченням готовності Латвії до практичного наповнення цього важливого формату.

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Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Зеленський відзначив важливість підписання у травні цього року в онлайн-режимі спільної декларації Президентів України та Латвії про європейську перспективу України.

Глава Української держави та спікер парламенту Латвії погодилися з необхідністю збереження традиційно високої динаміки українсько-латвійського міжпарламентського діалогу як у двосторонньому форматі, так і в межах міжнародних парламентських асамблей.

Як повідомлялося, голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце 17-20 травня перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: president.gov.ua