Кулеба привітав створення у парламенті Латвії групи з підтримки Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи як вияв справжньої дружби.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час зустрічі Кулеби із спікером Сейму (парламенту) Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, яка перебуває з офіційним візитом в Україні.

Зазначається, що Кулеба та Мурнієце окремо обговорили підготовку інавгураційного саміту Кримської платформи 23 серпня в Києві.

"Глава МЗС України привітав рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи. Він назвав такий крок виявом справжньої дружби Латвії та України, висловивши сподівання на активну участь членів Сейму в роботі парламентського виміру Кримської платформи", - йдеться у повідомленні.

Кулеба відзначив символізм візиту спікера латвійського парламенту до України в дні пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

“Як і сімдесят сім років тому, так і зараз, в умовах російської окупації Кримського півострова, представники кримськотатарського народу знову опинилися під загрозою свого існування. Важливо, аби міжнародна спільнота максимально консолідувала свої зусилля з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та притягнення Росії до відповідальності”, - наголосив він.

Глава української дипломатії подякував Інарі Мурнієце та членам Сейму Латвії за стійку підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, солідарність із нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Міністр також високо оцінив намір Мурнієце відвідати 19 травня лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях задля ознайомлення із наслідками російської агресії та кроками, які вживає Україна з метою просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.